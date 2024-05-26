Міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про оголошення 27 травня днем жалоби у зв'язку з трагедією, що сталася через удар РФ по будівельному гіпермаркету.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

Це рішення прийнято на відзнаку скорботи за загиблими внаслідок цього події.

“На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, буде введено заборону на відтворення розважальної музики на ринках, у торговельних закладах, закладах громадського харчування та інших публічних місцях.

Нагадаємо, що 25 травня ворожі війська здійснили удар по будівельному гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові. На момент удару там знаходилось кілька сотень осіб. Зараз відомо про 16 загиблих, проте рятувальники досі проводять роботи з розбирання завалів.