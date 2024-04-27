Тестування курсу української мови та культури, який проводиться Центром і школою спеціальної війни імені Джона Ф. Кеннеді (SWCS) для американців, буде завершено 29 квітня.

Про новину пише Task&Purpose.

Центр і школа спеціальної війни імені Джона Ф. Кеннеді (SWCS) наразі проводить тестування курсу української мови та культури, який завершується 29 квітня. Курс є однією з 14 мов, які пропонує Програма мови, регіональної освіти та культури ( LREC), завершальний етап підготовки спецназу армії.

Командуючий генерал SWCS, Генерал Гійом Бопер сказав, що українську мову кандидатів у спецназ раніше не вивчали. Але, зважаючи на вимоги сучасного поля бою, це важливий набір навичок для Збройних сил США, щоб працювати зі своїми українськими партнерами.

«Я щойно сів і поговорив з одним із наших студентів, який пройшов через це. Дивно, але він досить добре засвоює мову. Він сказав, що це трохи складніше, ніж він собі уявляв. Але я думаю, що це дало йому елементарні навички, які він, ймовірно, протягом наступного року повинен буде розгорнути на полі і, цілком ймовірно, працювати з українськими партнерами», – сказав Генерал Бопер.

Під час свідчень у Комітеті Палати представників з питань асигнувань начальник штабу армії підтвердив те, що американські військові підготували понад 17 000 українських солдатів у Німеччині.

Підполковник Бенджамін Брінгхерст, директор LREC SWCS, сказав, що пілотна група складається з шести солдатів; п’ятеро студентів не мають досвіду володіння мовою, а один є більш просунутим студентом через вільне володіння російською мовою.

«Ми завершуємо наш пілотний курс вивчення української мови та хочемо розширити програму, просуваючись вперед — щоб задовольнити оперативні потреби, які зараз очевидні”, — сказав Брінгхерст.

Нові мовні курси базуються на оперативних потребах і планах різних командувань спеціальних операцій. Розмір класу було обрано, щоб оцінити ефективність структури курсу, «щоб переконатися, що він працює». З 15 по 22 квітня студенти складали свій кульмінаційний тест на усну співбесіду (OPI).

Студенти повинні вивчати мову від носіїв мови, щоб уникнути помилок. Альона, ад’юнкт-професор російської та української мови в SWCS, і Юлія та Мила, обидві ад’юнкт-професори програми української мови та культури, створили курс української мови.

Українська мова вважається однією з найскладніших для вивчення. Студентів навчають культурі, яку вони вивчають, і беруть участь. Вони готують традиційні українські страви, щоб поділитися один з одним і дізнатися про українські звичаї. Навчання українців є важливою частиною плану американців.