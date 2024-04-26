Росія використовує останню можливість перед надходженням західної військової техніки та боєприпасів до України.

Про це повідомив командувач Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг.

Основна активність російських військ сконцентрована на тиску на місто Часів Яр на захід від Бахмуту, на Мар’їнському напрямку на захід від Донецька, а також на атаках на населені пункти на залізниці, що з’єднує Авдіївку з Покровськом, сказав він.

“РФ намагається скористатися останнім вікном можливостей, поки західна військова допомога у повному обсязі не прибула в Україну та не була розгорнута”, – сказав Ківісельг.

Ківіселг зазначив, що незважаючи на ці дії, успіхи Росії обмежені, а ймовірність розвалу української оборони та фронту зменшується.

Збройні сили РФ продовжують здійснювати терористичні обстріли мирного населення України.

“Але завдяки успішним протиповітряним операціям Україна впродовж останнього тижня змогла скоротити використання російських бомбардувальників далекого радіусу дії для завдання глибоких ударів, а також знизити інтенсивність бомбардувальників”, – сказав Ківісельг.

Він зокрема додав, що Україна здійснює систематичні глибокі удари, атакуючи військові та нафтові об’єкти в Криму та на території РФ.