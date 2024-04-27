Консульський відділ Посольства України в США у Вашингтоні продовжує надавати послуги громадянам через електронну чергу, за винятком чоловіків призовного та мобілізаційного віку.

Про це повідомив керівник Консульського відділу Євген Ігнатовський.

Після того, як було прийняте рішення тимчасово обмежити послуги для цієї категорії громадян, працівники консульської установи розіслали їм відповідні попередження. Відповідаючи на запитання щодо необхідних документів для представлення чоловіками цієї вікової категорії, дипломат зазначив, що це питання ще вирішується. За його словами, зараз триває нормативна й технічна підготовка до впровадження закону. Тобто, конкретні документи, які будуть вимагатися, та порядок надання консульських послуг стануть відомі після проходження всіх нормативно-правових актів стадією міжвідомчого погодження та затвердження на рівні Кабміну.

«Їм було повідомлено, що після відновлення консульського прийому – як очікується, з 18 травня – за додатковими вимогами, які будуть прийняті в нормативно-правових актах, цим громадянам буде в пріоритетному порядку надана можливість записатися на отримання тієї послуги, на яку вони мали запис зараз», – зазначив дипломат.

За словами дипломата, всі громадяни, які оформлювали паспорти, довідки, свідоцтва про реєстрацію активів цивільного стану та інші документи до 22 квітня включно, можуть отримати їх без будь-яких додаткових обмежень, якщо вони готові до видачі.

Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово припинити всі консульські дії щодо громадян України, які мають призовний вік. Заборона буде діяти до отримання роз’яснень щодо положень закону про посилення мобілізації. Голова МЗС Дмитро Кулеба доручив здійснити заходи для відновлення справедливого ставлення до чоловіків, які можуть бути мобілізовані, як в Україні, так і за кордоном.