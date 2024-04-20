Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що загиблий чоловік на момент удару ремонтував автомобіль неподалік. Внаслідок удару сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.
“Світла пам’ять ще одній жертві російських злочинців”, — написав керівник ОВА.
Нагадаємо, що сьогодні вранці російські війська влучили в приватний будинок у Вовчанську, що на Харківщині. Від міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік. Другим загиблим виявився чоловік віком 84 роки.
Внаслідок удару зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку, а у другому підʼїзді частково зруйновано дах. За інформацією голови Харківської ОВА, росіяни вдарили по місту авіабомбою УМПБ Д-30.
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