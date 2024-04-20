Вночі, під час ракетного удару війська РФ атакували промислову інфраструктуру на Запоріжжі. Деталі уточнюються.

За даними повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

“Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає”, – зазначив він.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок ворожого удару було ушкоджено обʼєкт інфраструктури. Люди та житлові будинки не постраждали.

Нагадуємо, що 19 квітня ворог здійснив цілеспрямований обстріл інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці. Внаслідок чого було поранено працівників залізниці.