За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура
“За даними слідства, 8 квітня 2024 року близько 12:30 військовослужбовці збройних сил рф нанесли ракетний удар по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені”, – йдеться у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
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