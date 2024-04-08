За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура

“За даними слідства, 8 квітня 2024 року близько 12:30 військовослужбовці збройних сил рф нанесли ракетний удар по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені”, – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.