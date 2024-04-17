У Мережі з’явилося відео із Запоріжжя, де чоловіки у військовій формі грубо намагаються заштовхати цивільного в автомобіль.
У коментарях зазначали, що це, мовляв, були працівники ТЦК.
Запорізький обласний ТЦК заявив, що його працівники не мають нічого спільного з цим інцидентом.
“Після ретельної перевірки можемо з повною відповідальністю повідомити, що військовослужбовці ТЦК та СП не приймали участі у подіях, які зафіксовані на відео“, – зазначено в повідомленні.
Тим часом, у військкоматі нагадали, що військовослужбовці ТЦК дотримуються всіх вимог законодавства та статутів ЗСУ, зокрема, стосовно вигляду та одягу.
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