Про це повідомив сам полк імені Калиновського.

“Сьогодні, у День Волі, ми пишемо Білорусь з великої літери. І ми звертаємось до тих, для кого рядки Янки Купали нині як ніколи зрозумілі.

Ми, білоруси, добровольці, чоловіки та жінки полку імені Кастуся Калиновського, вільні люди, колишні державні службовці, підприємці, спортсмени, менеджери, громадяни, вчителі, лікарі; хто цікавився політикою і хто не цікавився; ті, хто має військовий досвід і хто його лише здобуває; люди різного віку, світогляду, життєвого досвіду та інтересів, але об’єднані любов’ю та повагою до свого народу, зневагою до жорстокого режиму білоруської влади та підтримуваної нею несправедливої війни Росії проти цивілізованого миру, оголошуємо національну мобілізаційну кампанію”, — зазначено в повідомленні.