Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
“Дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону.
Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян”, — сказано у повідомленні.
У Харкові немає світла у 215,8 тис. споживачів, повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
За даними міської ради, змогли заживити майже 80% споживачів.
Нагадаємо, 22 березня ЗС РФ атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури.
На Харківщині 700 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. У місті не працював електротранспорт. Спочатку метро використовувалося лише як укриття, проте вже сьогодні, 25 березня, вдалося відновити роботу метро.
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