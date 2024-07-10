Країни-члени НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, який триває з 9 до 11 липня, оголосять про свої наміри надати Україні фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

«Фінансова підтримка: члени Альянсу оголосять про свій намір надати мінімальне базове фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити постійний рівень допомоги з питань безпеки, щоб Україна змогла перемогти», – заявили у Білому домі.

Зазначається, що Сполучені Штати з гордістю підтримують ці зусилля.

«Наші внески для України для виконання цієї обіцянки надходитимуть із коштів, уже виділених Конгресом у додатку до національної безпеки, який президент Байден підписав у квітні», – додали у Білому домі.

Також генсек НАТО вирішив призначити високопоставленого цивільного представника Альянсу в Києві.

«Для подальшого поглиблення інституційних відносин України з НАТО, генеральний секретар вирішив призначити високопоставленого цивільного представника в Києві, який буде виконувати функції координатора взаємодії НАТО з українськими високопосадовцями», – додали у Білому домі.

Крім цього, місія NSATU координуватиме передачу обладнання, навчання українських військових та роботу з розвитку сил для підтримки України на її шляху до повної оперативної сумісності з НАТО.

«Тризірковий генерал, який базуватиметься в Німеччині, очолить цю місію. Своєю роботою NSATU допоможе Україні захиститися від російської агресії сьогодні та стримувати агресію в майбутньому», – зазначили у Білому домі.