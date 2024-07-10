Країни НАТО нададуть понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок в ЗСУ.

Про це оголосив Держсекретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО “Жінки, мир, безпека”, пише пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що на ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

“Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети”, — заявив Блінкен.

У Міноборони зауважили, перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року.

У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.