Про це заявило Міністерство культури та інформаційної політики.
Зазначається, що ці люди є критично важливими для своїх сфер і їх присутність на роботі допомагає уберегти культурні заклади від занепаду.
«Обов’язок влади — забезпечити хоча б мінімальну спроможність функціонування кожного закладу культури, який, попри виклики війни, не припинив свою діяльність, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання.
Можливо, не зовсім правильно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б їх назвати критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору», — пише міністерство.
Статус заброньованих отримують підприємства, установи та організації, які відповідають критеріям, встановленим у відповідному Порядку, і подають відповідні документи до Міністерства культури та інформаційної політики.
Після отримання статусу, заклади надають міністерству список військовозобов’язаних працівників для бронювання.
Кількість броньованих працівників не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників закладу. Остаточне рішення про бронювання приймається Мінекономіки після погодження з Генеральним штабом ЗСУ.
Нагадаємо, що 8 квітня Міністерство культури України підтвердило статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення певних підприємств, установ та організацій, що беруть участь у телемарафоні “Єдині новини”.
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