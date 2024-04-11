Станом на сьогодні лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників отримали статус заброньованих по всій країні.

Про це заявило Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що ці люди є критично важливими для своїх сфер і їх присутність на роботі допомагає уберегти культурні заклади від занепаду.

«Обов’язок влади — забезпечити хоча б мінімальну спроможність функціонування кожного закладу культури, який, попри виклики війни, не припинив свою діяльність, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання. Можливо, не зовсім правильно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б їх назвати критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору», — пише міністерство.

Статус заброньованих отримують підприємства, установи та організації, які відповідають критеріям, встановленим у відповідному Порядку, і подають відповідні документи до Міністерства культури та інформаційної політики.

Після отримання статусу, заклади надають міністерству список військовозобов’язаних працівників для бронювання.

Кількість броньованих працівників не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників закладу. Остаточне рішення про бронювання приймається Мінекономіки після погодження з Генеральним штабом ЗСУ.

Нагадаємо, що 8 квітня Міністерство культури України підтвердило статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення певних підприємств, установ та організацій, що беруть участь у телемарафоні “Єдині новини”.