Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони схвалив до другого читання законопроєкт про мобілізацію, який містить положення про можливість народним депутатам забронювати від служби в армії своїх помічників.

Про це повідомляє Zn.ua.

Закон про мобілізацію, який винесуть на голосування, потрапив у мережу.

Кожен депутат матиме право забронювати не більше двох помічників-консультантів з метою забезпечення належного виконання своїх обов’язків.

Проте ініціатива ще не є остаточною, оскільки її треба буде розглянути в парламенті, де може не набрати необхідної кількості голосів.

Під час воєнного стану, згідно з законопроєктом, можна буде бронювати працівників необмежену кількість разів. Бронювання буде діяти протягом 6 місяців, після чого керівники підприємств повинні будуть знову подавати документи на своїх співробітників.

Також в законопроєкті зазначено категорії працівників, які підлягають бронюванню під час воєнного стану.

Серед них працівники органів влади та місцевого самоврядування, підприємства, що виконують мобілізаційні завдання, та критично важливі підприємства для функціонування економіки та забезпечення населення.

Ці положення ще підлягають обговоренню і голосуванню в залі Верховної Ради.