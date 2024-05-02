Для реагування на обстріли з боку РФ Україна потребує посилення системи ППО. А передача від Штатів ракет далекого радіусу дії ATACMS може спонукати інші країни, зокрема Німеччину, до передачі Україні подібних видів зброї.

Про це заявили глави МЗС Польщі й Німеччини Радослав Сікорський і Анналена Бербок під час спільної пресконференції, коментуючи можливість передання Берліном Україні ракет Taurus, пише польське видання на Wnp.pl.

“Я сподіваюся, що рішення Штатів відправити українцям знамениті ракети ATACMS стане натхненням для інших”, – зазначив з цього приводу Сікорський.

Анналена Бербок розповіла, що під час відвідання України, зокрема побувавши в Одесі, вона пересвідчилася у важливості для країни ППО, зокрема систем Patriot.

“Тому, зокрема, нещодавно ми з міністром оборони виступили з новою ініціативою, щоб докласти більше зусиль у світі та Європі щодо протиповітряної оборони ”,- заявила Бербок.

Вона додала, що у Німеччині досі триває дискусія щодо передачі ракет Taurus. Уряд намагається дійти спільного рішення.

У контексті розширення ЄС обидва міністри наголосили, що ЄС має стати сильним і робити акцент не лише на економіці, а й безпеці.