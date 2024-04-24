Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив на пресконференції з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком.
«В тому, що стосується цієї системи озброєнь, моє рішення залишається незмінним», – йдеться у заяві Шольца.
Канцлер наголосив, що його рішення є “дуже чітким”, і нагадав, що країни НАТО не повинні стати стороною конфлікту. Проте він запевнив, що Німеччина продовжить бути найбільшим “донором” України в Європі.
За його словами, ФРН уже забезпечує Україну артилерійськими системами великої дальності дії, такими як-от: РСЗВ, Gepard, Iris-T і Patriot – дві з яких уже в Україні та третя буде доставлена незабаром.
Він також підкреслив, що найбільше Україна наразі потребує саме засобів ППО. Шольц додав, що жодна країна не надає стільки засобів ППО, як Німеччина.
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