Канцлер ФРН Олаф Шольц не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив на пресконференції з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

«В тому, що стосується цієї системи озброєнь, моє рішення залишається незмінним», – йдеться у заяві Шольца.

Канцлер наголосив, що його рішення є “дуже чітким”, і нагадав, що країни НАТО не повинні стати стороною конфлікту. Проте він запевнив, що Німеччина продовжить бути найбільшим “донором” України в Європі.

За його словами, ФРН уже забезпечує Україну артилерійськими системами великої дальності дії, такими як-от: РСЗВ, Gepard, Iris-T і Patriot – дві з яких уже в Україні та третя буде доставлена незабаром.

Він також підкреслив, що найбільше Україна наразі потребує саме засобів ППО. Шольц додав, що жодна країна не надає стільки засобів ППО, як Німеччина.