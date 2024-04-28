Про це Сікорський сказав у інтерв’ю Bild am Sonntag та Die Welt.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається на зміну позиції канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Це стало актуальним після того, як США прийняли рішення надіслати Україні більше ракет ATACMS.

Сікорський назвав постачання американських ракет ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів “відповіддю на різку ескалацію з боку Росії”. Він сподівається, що Шольц зверне на це увагу.

“Росіяни вже знищили 70% теплової електрогенерації України. Це фактично воєнний злочин”, – заявив він.

Міністр нагадав, що спочатку деякі західні політики вважали, що Путін зробив помилку, коли розпочав повномасштабну війну проти України, і його можна переконати в цьому. Сікорський продовжив, що сьогодні всі ми знаємо, як Путін реагує лише на тиск і найжорсткіші аргументи грубої сили.

Канцлер Шольц повторно заявив, що Україна не отримає Taurus через його привʼязку до німецької армії. Він пояснив, що націлюванням цієї зброї мають займатися спеціалісти з Німеччини. На одному з партійних заходів у Німеччині Шольц заявив: “Якщо ми це зробимо, ми будемо втягнуті у війну”. Він також зазначив, що Німеччина є найбільшим європейським постачальником зброї для України, навіть без Taurus.