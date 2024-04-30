В Україні немає потрібних літаків, які здатні використовувати Taurus. Для цього потрібно модернізувати вже наявні винищувачі.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 розповів військово-політичний оглядач проєкту “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

«Для ракет “Taurus” потрібен носій або модифікований F-16. Якщо ми говоримо про F-16, він не може просто так взяти й використовувати “Тауруси”. Необхідно провести зміни в його архітектурі. Тобто легка модернізація», — сказав він.

Олександр Коваленко наголосив, що наразі в України немає можливостей використовувати ракети “Taurus” і постає питання “чи є сенс в їх отриманні”.

«Якщо ми говоримо про Су-24, які використовують “Скальпи” або “Шторм Шедоу”, то вони мають бути відправлені на модернізацію. Ракети “Taurus” можуть використовувати літаки “Гріппен” або “Єврофайтер”. Але в нас немає інформації, що ми отримаємо ці літаки. Виникає питання, навіщо зараз отримувати “Тауруси”, якщо їх потрібно зберігати на складі, куди може прилетіти “Кинджал”», — вважає експерт.

Нагадаємо, у 2023 році Україна звернулася до Німеччини з проханням надати далекобійні ракети Taurus, що мають радіус дії 500 кілометрів.

Однак німецький уряд ухиляється від відповіді на цей запит, а канцлер Олаф Шольц категорично проти, посилаючись на те, що такі постачання вимагатимуть присутності німецьких військових на території України.

Шольц також висловив свою стурбованість тим, що неналежне використання ракет може призвести до удару по об’єктах на російській території, зокрема в Москві.