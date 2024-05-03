З 18 травня оновити дані в ТЦК мають абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років, зокрема ті, у кого закінчилась дія висновку ВЛК з попереднього року.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв’ю Радіо НВ.

«З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного і резервіста. У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК. Це буде зроблено з метою розвантаження ТЦК і щоб зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян», – зазначив Глущенко.

Він додав, що це стосується абсолютно всіх чоловіків від 18 до 60 років.

Юрій Глущенко зауважив, що поняття «обмежено придатний» законом 10313 виключено, зараз громадяни матимуть статус або «придатний до військової служби», або «непридатний до військової служби». Таким чином, ця інформація буде внесена до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.