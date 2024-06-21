Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову у підробці документів для сербського суду.

Про те, що експосадовцю СБУ повідомили про підозру, інформують в ДБР та СБУ.

За даними слідства, експосадовець організував підробку офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія.

“7 червня 2022 року колишній високопосадовець намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт “Прешево”, приховавши від митного контролю майно та гроші”, — зазначили в ДБР.

За даними бюро, у нього виявили:

592 990 євро,

120 102 доларів,

два смарагди.

Він пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині.

“Все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства “Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль” та у Службі безпеки України”, — повідомили в ДБР.

Експосадовця затримали сербські правоохоронці, оскільки він порушив приписи ст. 86 Закону Республіки Сербія “Про запобігання відмиванню коштів” та ст. 12 Закону Республіки Сербія “Про митну справу”.

Зазначається, що аби уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна.

Він організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, йдеться договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою. А також акт надання коштів до Договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою.