Про це Суспільному повідомило джерело французької дипломатії.

“Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в Росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН, про що ми заявили в публічному комюніке.

Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві”, — додало джерело в коментарі кореспондентці Суспільного.