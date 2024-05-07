Про це Суспільному повідомило джерело французької дипломатії.
“Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в Росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН, про що ми заявили в публічному комюніке.
Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві”, — додало джерело в коментарі кореспондентці Суспільного.
Раніше повідомлялось, що на “інавгурації” в Росії Володимира Путіна 7 травня буде представник Франції.
Зазначимо, що чинний посол країни в РФ — П’єр Леві.
- Сім країн планують взяти участь в інавгурації Путіна, — Reuters
- Німеччина не делегуватиме представників на “інавгурацію” Путіна
- Латвійські дипломати також не будуть присутні на “інавгурації” Путіна