Про це Байба Браже написала у соцмережі Х.
“Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника держави-агресора, котра атакує все, за що ми боремося.
Путін розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом”, — написала очільниця латвійського МЗС.
Нагадаємо, що так звана “інавгурація” Путіна запланована на 7 травня, і кілька країн, зокрема Чехія, Німеччина, Естонія та Литва, вже оголосили про відмову від висилки своїх дипломатів на цей захід.
Також прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участь у церемонії.
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