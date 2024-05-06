Міністерка закордонних справ Латвії, Байба Браже, оголосила, що дипломати її країни не візьмуть участь у так званій "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна після його "переобрання".

Про це Байба Браже написала у соцмережі Х.

“Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника держави-агресора, котра атакує все, за що ми боремося. Путін розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом”, — написала очільниця латвійського МЗС.

Нагадаємо, що так звана “інавгурація” Путіна запланована на 7 травня, і кілька країн, зокрема Чехія, Німеччина, Естонія та Литва, вже оголосили про відмову від висилки своїх дипломатів на цей захід.

Також прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участь у церемонії.