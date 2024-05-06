Представники Німеччини не візьмуть участь у "інавгурації" Володимира Путіна.

Про це повідомила речниця МЗС ФРН, Катрін Дешауер, на брифінгу в понеділок.

“Німеччина не братиме участь у цьому заході”, — зазначила вона.

На запитання про можливу присутність посла ФРН у Москві вона повторила: “Ми не будемо представлені”.

Заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн водночас додала, що Берлін не визнає російські вибори законними, оскільки вони повністю не відповідали демократичним стандартам.

Нагадаємо, що “інавгурація” російського диктатора Володимира Путіна запланована на 7 травня.

Раніше про те, що вони не будуть делегувати своїх представників, повідомили кілька держав, зокрема Чехія, Естонія, Латвія та Литва. Також на російську церемонію не приїде прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.