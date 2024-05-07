Про це пише Reuters.
Проте Франція та кілька інших країн ЄС вирішили вислати своїх представників.
Така різна реакція свідчить про внутрішні розбіжності щодо підходу до спілкування з російським лідером, особливо після його вторгнення в Україну два роки тому.
США не надішлюють свого представника.
“Ні, у нас не буде представника на його інавгурації. Ми не вважаємо ці вибори вільними і чесними”, — сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
Велика Британія та Канада також відмовились від участі в церемонії, адже вони не погоджуються з проведенням тактичних ядерних навчань Росії, які, за їхніми словами, призначені для “охолодження гарячих голів” на Заході.
Високопоставлений чиновник Кремля заявив, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.
Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу не буде присутній на церемонії в Росії.
20 країн ЄС приєднуються до бойкоту, але 7 країн вирішили вислати своїх представників.
Зоерема Франція, Угорщина та Словаччина.
Німеччина відмовилась від участі, але Францію буде представляти посол у Росії. Країни Балтії категорично відмовилися від участі, наголошуючи на продовженні ізоляції Росії та підтримці України в боротьбі з російською агресією.
“Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, повинна бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна.
Наш пріоритет залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
- Німеччина не делегуватиме представників на “інавгурацію” Путіна
- Латвійські дипломати також не будуть присутні на “інавгурації” Путіна
- Окупанти зроблять примусовим перегляд «інавгурації» Путіна, — ЦНС