Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу відмовляться від участі у церемонії інавгурації Путіна в Кремлі, де він зібирається розпочати свій шестирічний термін президентства.

Про це пише Reuters.

Проте Франція та кілька інших країн ЄС вирішили вислати своїх представників.

Така різна реакція свідчить про внутрішні розбіжності щодо підходу до спілкування з російським лідером, особливо після його вторгнення в Україну два роки тому.

США не надішлюють свого представника.

“Ні, у нас не буде представника на його інавгурації. Ми не вважаємо ці вибори вільними і чесними”, — сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Велика Британія та Канада також відмовились від участі в церемонії, адже вони не погоджуються з проведенням тактичних ядерних навчань Росії, які, за їхніми словами, призначені для “охолодження гарячих голів” на Заході.

Високопоставлений чиновник Кремля заявив, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу не буде присутній на церемонії в Росії.

20 країн ЄС приєднуються до бойкоту, але 7 країн вирішили вислати своїх представників.

Зоерема Франція, Угорщина та Словаччина.

Німеччина відмовилась від участі, але Францію буде представляти посол у Росії. Країни Балтії категорично відмовилися від участі, наголошуючи на продовженні ізоляції Росії та підтримці України в боротьбі з російською агресією.

“Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, повинна бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна. Наш пріоритет залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.