Цієї неділі, 5 травня, у столиці пройшла щотижнева акція на підтримку військових, які зараз перебувають у полоні.

У свято Великодня родини полонених захисників Маріуполя та небайдужі кияни нагадують, що кожного дня важливо пам’ятати про тих, хто зараз не в змозі відсвяткувати зі своїми сім’ями.

“Межа” відвідала захід, який проходив біля ВДНГ у Києві та ділиться з вами світлинами події.

“Полон не є опцією збереження життя і ми, небайдужі громадяни України, маємо донести цей факт до всього цивілізованого світу, що підтримує нашу країну в цій боротьбі за незалежність. Наших захисників і захисниць засуджують на показових судилищах за те, що вони боронили свою землю. Ворог продовжує звинувачувати наших героїв у своїх злочинах, які вони скоїли проти Маріуполя та наших співгромадян. Тож мусимо боротися за всіх наших, хто зараз у пеклі”, — нагадують родини захисників “Азосталі”.

Додамо, що 5-го травня бригада “Азов” відзначає дуже вагому та знакову дату – 10-ту річницю від дня створення підрозділу. Бригада є легендарною, оскільки з самого початку її формування і до сьогодні тут служать добровольці з усієї країни. За традицією, цей день є важливим для кожного азовця окремо та підрозділу в цілому. Його відзначення вже 10 років є непорушною традицією.

Цьогоріч відзначення річниці заснування бригади було присвячене памʼяті полеглих азовців та в підтримку захисників “Азовсталі”, які майже два роки перебувають у полоні ворога.