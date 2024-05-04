У місті Ростов-на-Дону Південний окружний військовий суд Російської Федерації засудив громадянина України, який перебував у полоні, до 18 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Радіо Свобода

У Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд РФ засудив громадянина України Владислава Плахотника до 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Його звинувачували у службі в батальйоні “Азов”, який в Росії був оголошений терористичною організацією.

Суд висунув звинувачення для Плахотника за порушення статей “про участь у терористичній організації” та “проходження навчання для здійснення терористичної діяльності”. Українець повинен провести перші три роки свого терміну у в’язниці.

Південний окружний військовий суд продовжує розглядати справи щодо полонених громадян України, порушуючи міжнародне право, що є політичною стратегією Росії проти України.

Верховний суд РФ визнав організацію “Азов” терористичною та заборонив її діяльність. Російська пропаганда регулярно використовує “Азов” для підтвердження підтримки неонацизму Україною на державному рівні.

Батальйон “Азов” був створений 5 травня 2014 року у місті Бердянськ як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення (БПСМОП) МВС за рішенням Міністерства внутрішніх справ України. У лютому 2023 року окремий загін спеціального призначення «Азов» став 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов» НГУ.

У російському полоні досі знаходяться більше 1000 бійців бригади «Азов».