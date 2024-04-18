Про це повідомили на Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.
За даними Держприкордонслужби, блокаду відновили після 09:00.
“На напрямку пункту пропуску «Краківець» обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку «Шегині» – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.
За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у «Краківці» до 9:00 20 квітня, в «Шегині» – до 9:00 19 квітня”, — йдеться в повідомленні.
Наразі приблизно 1500 вантажівок очікують у чергах на території Польщі у напрямках до України.
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