Про це повідомили на Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

За даними Держприкордонслужби, блокаду відновили після 09:00.

“На напрямку пункту пропуску «Краківець» обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку «Шегині» – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у «Краківці» до 9:00 20 квітня, в «Шегині» – до 9:00 19 квітня”, — йдеться в повідомленні.