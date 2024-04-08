Українська держава продовжує нарощувати свої оборонні можливості по всій протяжності кордону з Російською Федерацією та Білоруссю.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то по той бік ми не відмічаємо, що Росія має якісь сили, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави», – зазначив Демченко.

Він наголосив, що, на жаль, Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора, яка розв’язала війну проти Української держави, «тому цей напрямок залишається загрозливим».

За його словами, ситуація на напрямку залишається повністю контрольованою.

«Водночас ми продовжуємо нарощувати та укріплювати наші оборонні можливості на цьому напрямку», – сказав Демченко.

Речник ДПСУ також зауважив, що на кордоні України з Російською Федерацією, в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, ворог використовує різноманітне озброєння, найчастіше по Харківській та Сумській областях. Активність ворожих ДРГ залишається, особливо у напрямку Сумської області.