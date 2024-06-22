Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, а від початку цієї доби – вже відбулося 53. Загарбники здійснили за сьогодні дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Шість спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. На даний час ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору. Триває бій на між ворогом та Силами оборони на напрямку Горлівка – Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев’ять атак відбито, боєзіткнення тривають.

На Курахівському напрямку три штурмові дії противника поблизу Георгіївки та Парасковіївки успіху не мали. На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського. На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.