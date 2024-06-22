Про це повідомили аналітики DeepState.
Зазначається, що останніми днями район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо, констатують в DeepState.
“Станом на кінець 21 червня російські війська ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Крім того, противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають”, — йдеться у повідомленні.
Як стверджують аналітики, росіяни ймовірно будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район, оскільки їх мета очевидна — зайняти Торецьк.
Нагадаємо, про можливий наступ на Торецьк раніше попереджали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
- Deep State: За 10 км від державного кордону на Харківщині неготові оборонні рубежі
- РФ окупувала Архангельське на Донеччині, – DeepState
- Росіяни в найближчий час ймовірно наступатимуть на Сумщину, — Deep State