Російським загарбникам вдалось захопити село Шуми Донецької області та посилити тиск на Торецьк.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Зазначається, що останніми днями район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо, констатують в DeepState.

“Станом на кінець 21 червня російські війська ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Крім того, противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають”, — йдеться у повідомленні.

Як стверджують аналітики, росіяни ймовірно будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район, оскільки їх мета очевидна — зайняти Торецьк.

Нагадаємо, про можливий наступ на Торецьк раніше попереджали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).