На фронті від початку цієї доби вже сталося 37 бойових зіткнень з російськими військами, найбільше - на Курахівському напрямку.

Про це ідеться у повідомленні у Фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 10:00.

Минулої доби на фронті сталося 126 бойових зіткнень.

Загалом за минулу добу росіяни завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 4 ракетні удари із застосуванням 11 ракет, 38 авіаударів (зокрема скинули 56 КАБів), здійснили близько 3500 обстрілів, 94 із них – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку війська РФ двічі безуспішно атакували позиції підрозділів Сил оборони в районах Глибокого і Тихого.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися провести штурмові дії поблизу Стельмахівки, зазнали невдачі та відступили. Тривають бої неподалік Синьківки та Петропавлівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку відбита ворожа атака в районі Греківки. Втрат позицій не допущено.

Також невдачею завершився штурм українських оборонних рубежів неподалік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби сталося вже п’ять бойових зіткнень. Три атаки росіян успішно відбиті в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського. Ситуація напружена.

За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив уже вісім спроб атакувати українські позиції. Шість атак поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбиті. Тривають бої поблизу Калинового.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби – на Курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля та намагається прорвати оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П’ять атак успішно відбиті. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському напрямку армія РФ двічі намагалась витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. Триває бій.

На тимчасово окупованій Херсонщині війська РФ здійснили шість безуспішних штурмів у районі населеного пункту Кринки, повідомила пресслужба Сил оборони півдня в Телеграмі.

«На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив шість безуспішних штурмів у районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції», – йдеться у повідомленні.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.