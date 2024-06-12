Кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту від початку доби зросла до 89, російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 19:00 середи, 12 червня.

Також загарбники не припиняють застосовувати авіацію, зокрема керовані авіабомби.

«Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву нашої оборони», – наголосили в Генштабі.

На Харківському напрямку російська армія сьогодні п’ять разів безуспішно намагалася просунутися вперед. Попередньо встановлено, що цієї доби вона втратила там понад 90 своїх військових.

Також на цій ділянці фронту Сили оборони знищили ще вісім одиниць ворожої техніки: бойову бронемашину, артилерійську систему, п’ять одиниць автомобільної техніки й одну спеціальної. Ще 13 пошкодили, серед них – шість ворожих артсистем.

На Куп’янському напрямку війська РФ активізувалися в районі Тернів. Загалом за день на цій ділянці фронту відбулися 12 боєзіткнень, п’ять із них ще тривають. «Ворог зазнає втрат», – заявили в Генштабі.

На Сіверському і Краматорському напрямках кількість штурмових дій російської армії зросла до 13 та 8 відповідно. На цих ділянках фронту, за попередніми даними, ворог втратив 73 осіб загиблими й 122 пораненими. Сили оборони знищили там чотири російські ББМ, сім автомобілів й одну гармату, пошкодили танк, три ББМ, дві одиниці автомобільної техніки й чотири артсистеми загарбників.

На Покровському напрямку від початку доби росіяни атакували 31 раз. 12 ворожих атак досі тривають. Боєзіткнення проходять у районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровська й Нетайлового.

На Курахівському напрямку тривають бої у районі Красногорівки. За сьогодні це вже сьома спроба російських військ покращити там своє положення.

На Придніпровському напрямку вдруге за сьогодні точаться бої у районі Кринок. Сили оборони тримають зайняті позиції.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.