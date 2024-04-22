“Нам також необхідно збільшити масштаби оборонної промисловості в Німеччині”. Ми повинні зробити те ж саме, що ми зробили з енергопостачанням в оборонному виробництві”, – сказав Габек.

Водночас віцеканцлер дав зрозуміти, що не поділяє думку деяких політиків про те, що Німеччина зробила достатньо і що тепер “м’яч перебуває у воротах” інших партнерів у Європі.

“Я дивлюся на це з іншого боку. Це неправильне мислення… Ми не можемо грати тут у Мікадо (настільна гра японського походження — ред.), і тільки коли всі почнуть рухатися, ми теж почнемо рухатися… Ми повинні бачити, що ми “перші”, що ми ведемо за собою, що ми говоримо, що можемо зробити ще один крок”, – пояснив він.

Габек додав, що це стосується як постійного контролю за тим, чи не залишилося ще боєприпасів або зброї для бундесверу, так і “випереджального виконання фінансових починань”.