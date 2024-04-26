Громадяни, які отримали повістки для перевірки облікових даних, можуть звернутися до рекрутингового центру, де проводиться набір громадян для служби в Збройних Силах України.

Про це сказав у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини» уповноважений представник Міністерства оборони України з рекрутингу, Олексій Бежевець.

“Навіть якщо в тебе є повістка — це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр. — Ред.), в тебе є можливість прийти і себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе”, — розповів Бежевець.

Він зауважив, що особи з повістками можуть звернутися до центру, навіть якщо їхні облікові дані вже перевірено.

“Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, — навіть після цього людина може прийти і пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює”, — заявив представник МОУ.

Бежевець також повідомив про відкриття нового рекрутингового центру в місті Кременчук Полтавської області. Міноборони, за словами Бежевця, активно відкриває центри фактично в усіх регіонах України.

Зазначивши позитивні результати роботи існуючих центрів, він висловив сподівання, що мережа цих центрів надасть можливість більшій кількості людей знайти своє місце у Збройних Силах України.

“З приводу статистики. Вона, на наш погляд, цілком позитивна і обнадійлива. Більше 2 тисяч звернень, ближче вже до 3 тисяч звернень за час розвитку цих центрів, бо вони тільки зараз започатковуються, розвиваються, уже надійшло. І більше 300 людей знаходяться в процесі оформлення на тій чи іншій стадії у руху до своєї посади у військовій частині”, — розповів представник МОУ.