Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на джерела.
Він прибув до Владивостока з Південної Кореї з особистими справами і, за звинуваченням, обікрав жінку, яка мала романтичні стосунки з ним.
Військового затримали без дозволу начальства, і він зараз перебуває у СІЗО.
“Його звинувачують у крадіжці, але неясно, наскільки ці звинувачення відповідають дійсності”, – йдеться у матеріалі.
Правоохоронні органи Росії повідомили про затримання Держдепартамент США, і Вашингтон надає консульську підтримку американському солдату.
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також підтвердив цю інформацію на брифінгу.
Зазначено, що йдеться про старшого сержанта Гордона Блека.
Затримки американців у Росії стали більш частими через загострення відносин між країнами, і США звинуватили Росію у спрямованості проти американців та використанні їх як розмінної монети.
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