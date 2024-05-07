У Росії затримали американського військовослужбовця з підозрою у крадіжці.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на джерела.

Він прибув до Владивостока з Південної Кореї з особистими справами і, за звинуваченням, обікрав жінку, яка мала романтичні стосунки з ним.

Військового затримали без дозволу начальства, і він зараз перебуває у СІЗО.

“Його звинувачують у крадіжці, але неясно, наскільки ці звинувачення відповідають дійсності”, – йдеться у матеріалі.

Правоохоронні органи Росії повідомили про затримання Держдепартамент США, і Вашингтон надає консульську підтримку американському солдату.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також підтвердив цю інформацію на брифінгу.

Зазначено, що йдеться про старшого сержанта Гордона Блека.

Затримки американців у Росії стали більш частими через загострення відносин між країнами, і США звинуватили Росію у спрямованості проти американців та використанні їх як розмінної монети.