Путін практично не відчуває тиску суспільства на припинення війни, оскільки націоналістичні заклики підтримують його, а репресії пригнічують протести.

Про це пише Bloomberg.

Вторгнення Росії в Україну стало реальністю для багатьох росіян, і вони не сприймають його як основу для протестів проти Путіна.

“Кремль використовує найбільший європейський конфлікт з часів Другої світової війни для реорганізації Росії, поєднуючи запеклий націоналізм із потужною сумішшю ностальгії за радянськими часами та імперським традиціям із посиленням придушення інакомислення. У результаті Путін не відчуває особливого тиску всередині країни з приводу припинення бойових дій, незважаючи на величезні військові втрати”, — пише видання.

Водночас війна проникає в усі сфери російського суспільства: у школах діти активно надсилають подарунки та листи солдатам на фронті, і проводяться спеціальні уроки з “правильної” ідеології.

За словами соціолога Анни Кулешової, це різко контрастує з першими місяцями після вторгнення в лютому 2022 року, коли багато росіян реагували на те, що відбувається, гнівом, депресією і шоком.

“Коли немає гідного виходу із ситуації, немає можливості виїхати, а є необхідність заробляти гроші і ростити дітей, то легше прийняти нову реальність, ніж нескінченно чинити опір їй”, — каже Кулешова.

Навіть еліта почувається паранойяльно, боячись висловити критику. Репресії змушують багатьох росіян мовчати, але підтримка мирних переговорів зростає лише тоді, коли армія зазнає поразки.

“Звичайно, найжорсткіші кремлівські репресії за десятиліття проти навіть м’якої критики змусили росіян, які виступають проти війни, в основному мовчати. Держава проводить гучні затримання правозахисників, журналістів і драматургів, а також саджає до в’язниці звичайних людей за пости в соціальних мережах за законом про “фальшиві новини”, згідно з яким критика війни вважається злочином”, — додає видання.