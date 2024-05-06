Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

“Саме тут зосереджуються основні ударні сили ворога, які намагаються прорвати оборону наших військ і розвинути успіх та вийти до великих населених пунктів – Курахове та Покровськ. Противник на цих напрямках задіяв чималу кількість підрозділів, додатково ввівши 4 бригади збройних сил Російської Федерації, має від самого початку чисельну перевагу як в людях, так і в озброєнні і військовій техніці.

Окупанти щоденно атакують позиції наших військ на тих напрямках. Ну і наразі ворог намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Марʼїнки, пробиваючись до Покровська та Курахово. Загалом в цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги досягти не зміг”, – йдеться у повідомленні.