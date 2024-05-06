Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.
“Саме тут зосереджуються основні ударні сили ворога, які намагаються прорвати оборону наших військ і розвинути успіх та вийти до великих населених пунктів – Курахове та Покровськ. Противник на цих напрямках задіяв чималу кількість підрозділів, додатково ввівши 4 бригади збройних сил Російської Федерації, має від самого початку чисельну перевагу як в людях, так і в озброєнні і військовій техніці.
Окупанти щоденно атакують позиції наших військ на тих напрямках. Ну і наразі ворог намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Марʼїнки, пробиваючись до Покровська та Курахово. Загалом в цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги досягти не зміг”, – йдеться у повідомленні.
Назар Волошин додав, що з української сторони тривають дії на посилення оборони на цих напрямках.
Він також підкреслив, що відбувалася заміна підрозділів, які зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність. Тобто, за словами речника ОСУВ “Хортиця”, не чекаючи дій ворога, Збройні Сили діють на упередження.
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