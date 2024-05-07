Маріупольська міська рада вигралапозо у суді позов проти Росії за знищення майна трамвайно-тролейбусного управління.

Про це в повідомив міський голова українського Маріуполя Вадим Бойченко.

«Маріупольська міська рада виграла позов проти Росії за знищення майна комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у Господарському суді Донецької області. Сума відшкодування становить 14 мільйонів євро. Це перший успішний кейс нашої правозахисної ініціативи Mariupol Justice», — написав він.

Як каже Бойченко, ця ініціатива визначається як перший етап в процесі відшкодування збитків для міської громади Маріуполя.

Зараз вже розпочали формувати правову базу для подальшого створення прецедентів у міжнародних юридичних органах, які розпочнуть процес компенсацій як для корпорацій, так і для приватних осіб.

«Ми ініціювали цей проєкт для того, щоб знайти альтернативні джерела фінансів для компенсацій маріупольцям, адже наразі можливості держави щодо сплати компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло обмежені», — додав міський голова.