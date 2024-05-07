Щорічно близько 5000 іноземців отримують чеське громадянство. Більшість із них – українці (майже 50%) та словаки, пише видання mukachevo.net.

Як йдеться в матеріалі, активно змінюють паспорти також росіяни, інтерес яких до громадняства Чехії зріс удвічі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Торік, наприклад, чеські паспорти отримали понад 1 100 росіян, що майже вдвічі більше, ніж на рік раніше. Директорка Асоціації інтеграції та міграції Магда Фалтова пояснює заяви на отримання чеських паспортів тим, що «щодо недемократичних країн це часто захист від якогось переслідування, як і захист від, наприклад, примусової мобілізації».

Іноземці мають право на громадянство після десяти років проживання в Чеській Республіці. Але спочатку вони мають скласти іспити з чеської мови, а також іспит із питаннями з історії та культури Чехії.

Щоб набути громадянство Чехії, потрібне гарне знання чеської мови. На мовні навички звертають увагу, як і на наявність постійного доходу і відсутність судимостей. Претендент на громадянство має пройти мовний іспит, що оцінює рівень володіння чеською мовою — усною та письмовою.

Чотири з п’яти кандидатів успішно складають іспити, але при цьому вони мають довести владі свою економічну самостійність.

«Перед поданням заяви на громадянство людина має підтвердити свій дохід, сплату податків, що не користувався системою соціального забезпечення протягом останніх трьох років. На цьому етапі зазвичай все й закінчується», – сказав прессекретар МВС Чехії Ондржей Кратошка.

Процес набуття громадянства Чехії починається з подання відповідних документів. Для цього потрібно заповнити анкету, подати документи, що посвідчують особу, перебування в країні, володіння мовою та успішну інтеграцію у суспільство. Документи зазвичай подаються до МВС або до місцевого компетентного в цьому органу влади.