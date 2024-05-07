За попередньою інформацією, школяр нібито переїхав до столиці з Луганщини. Фізрук зі шваброю почав кидатися на учня та погрожував фізичною розправою.

«Я тебе зараз й*бну, сєпарська гнида, бл*ть. Якщо я тебе чіпну, тебе навіть реанімація не спасе», — чути з відео.

Це відбулося у Києві, у 37 школі.

Звернувся до правоохоронних органів з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв на особистий контроль справу щодо жорстокого поводження вчителя київської школи з учнем, — повідомляє Дмитро Лубінець.

Лубінець також додав, що поведінка вчителя, зафіксована на відео, включає загрози вбивством, фізичне насильство та можливі висловлення з дискримінаційним характером.

Якщо додати до цього обставини, за його словами, які ускладнюють покарання, можна припустити, що порушення вчинені на ґрунті ненависті.

Згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу України, такі дії можуть бути класифіковані як розпалювання ненависті на ґрунті соціального походження та місця проживання, каже Дмитро.