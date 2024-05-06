Про це лідер КНР Сі Цзіньпін заявив у Парижі після офіційних переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном.
«Ми підтримуємо організацію міжнародної мирної конференції, визнаної Росією та Україною, яка об’єднає всі сторони на рівних умовах і дозволить чесно обговорити всі мирні плани», – йдеться у заяві.
За його словами, Китай підтримує побудову збалансованої, ефективної та тривалої архітектури європейської безпеки.
Сі Цзіньпін також говорить, що Китай не є причиною «кризи в Україні» та стороною конфлікту.
«Але ми не стояли осторонь і завжди грали активну роль у досягненні миру. Водночас ми проти того, щоб ця криза була використана для звинувачення третьої країни, очорнення її іміджу та розпалювання нової «холодної війни», – додає він.
Також китайський лідер закликає “залучені сторони до відновлення контактів і діалогу з метою поступової розбудови взаємної довіри”.
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