Китай, виступаючи за шлях переговорів, підтримає мирну конференцію, яка об’єднає всі сторони та буде визнана Україною і Росією.

Про це лідер КНР Сі Цзіньпін заявив у Парижі після офіційних переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Ми підтримуємо організацію міжнародної мирної конференції, визнаної Росією та Україною, яка об’єднає всі сторони на рівних умовах і дозволить чесно обговорити всі мирні плани», – йдеться у заяві.

За його словами, Китай підтримує побудову збалансованої, ефективної та тривалої архітектури європейської безпеки.

Сі Цзіньпін також говорить, що Китай не є причиною «кризи в Україні» та стороною конфлікту.

«Але ми не стояли осторонь і завжди грали активну роль у досягненні миру. Водночас ми проти того, щоб ця криза була використана для звинувачення третьої країни, очорнення її іміджу та розпалювання нової «холодної війни», – додає він.

Також китайський лідер закликає “залучені сторони до відновлення контактів і діалогу з метою поступової розбудови взаємної довіри”.