На своїй сторінці у соціальній мережі Х у понеділок, 6 травня, Науседа повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема йшлося і про допомогу Києву із ППО.

Також литовський лідер розповів, що говорив із Зеленським про майбутній саміт миру у Швейцарії, а також про поточну ситуацію на фронті в Україні.

“Поспілкувався з Володимиром Зеленським щодо українського Саміту миру, ситуації на фронті та військової підтримки України. Усі варіанти підтримки України мають залишатися на столі”, – сказав Науседа.

Він подякував Німеччині за рішення надати Україні додаткову систему Patriot і додав, що Литва “приєднається та допоможе Україні необхідними системами”, не уточнивши, які саме системи йдеться.