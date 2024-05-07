На своїй сторінці у соціальній мережі Х у понеділок, 6 травня, Науседа повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема йшлося і про допомогу Києву із ППО.
Також литовський лідер розповів, що говорив із Зеленським про майбутній саміт миру у Швейцарії, а також про поточну ситуацію на фронті в Україні.
“Поспілкувався з Володимиром Зеленським щодо українського Саміту миру, ситуації на фронті та військової підтримки України. Усі варіанти підтримки України мають залишатися на столі”, – сказав Науседа.
Він подякував Німеччині за рішення надати Україні додаткову систему Patriot і додав, що Литва “приєднається та допоможе Україні необхідними системами”, не уточнивши, які саме системи йдеться.
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