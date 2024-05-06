Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebbok.

«6 травня близько 14:20 окупаційна армія РФ здійснила авіаційний обстріл м. Костянтинівки, ймовірно, використавши плануючий боєприпас «УМПБ Д-30 СМ». В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

Внаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловіків віком від 34 до 53 років доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі потерпілим надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий», – йдеться у повідомленні.