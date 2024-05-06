Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebbok.
«6 травня близько 14:20 окупаційна армія РФ здійснила авіаційний обстріл м. Костянтинівки, ймовірно, використавши плануючий боєприпас «УМПБ Д-30 СМ». В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.
Внаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловіків віком від 34 до 53 років доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі потерпілим надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий», – йдеться у повідомленні.
Унаслідок вибуху ворожого снаряду в населеному пункті пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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