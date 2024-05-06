Медичний працівник за винагороду у $500 гарантував призовникові вплинути на членів комісії щодо визначення йому «обмеженої придатності» до військової служби.

Про це повідомила Національна поліція України.

54-річний житомирянин натякнув пацієнту про можливість вплинути на службових осіб за сприяння у «правильному» лікарському висновку.

Статус «обмежено придатний» до військової служби коштував $500. І це попри те, що за висновком ВЛК при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки чоловіка визнано придатним.

Після проходження комісії чоловікові на руки було видано рішення про його статус «обмежено придатного до військової служби».Того ж дня він з’явився поблизу місця проживання лікаря для передачі «подяки». У цей момент медика й затримали поліціянти.

Слідчі вилучили у нього $500, отриманих від пацієнта, а також ще $250, понад дві тисячі гривень, медичну документацію. Іншу частину документації поліціянти вилучили за місцем проживання лікаря.

Слідчі поліції повідомили лікареві про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).