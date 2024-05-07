З конфліктом між Україною та Росією виникли суперечки стосовно майбутньої долі Арки дружби народів у Києві. Хоча деякі експерти вимагають демонтажу, місцева влада вважає це надто витратним та небезпечним. Замість цього, планується переосмислення значення арки.

Про це пише «Слово і діло».

Видання нагадало, що у 1982 році у Києві була встановлена Арка дружби народів, яка відзначалася символікою “відродження України в єднанні з Росією”.

У зв’язку з розпочаттям процесу декомунізації в Україні, розглядалася можливість демонтажу монументу. Проте ця ідея була відкинута, частково через високі витрати на таку роботу. Замість знесення «сенс арки буде переосмислений, а простір біля неї отримає нову концепцію».

У квітні 2022 року, внаслідок початку війни, скульптури робітників були демонтовані під аркою. Арка була перейменована на “Арку свободи українського народу”. У квітні 2024 року була демонтована друга скульптура, присвячена Переяславській раді.

На початку квітня експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала, що арка є символом російської імперської політики, тому рекомендувала її демонтаж.

«Експертна комісія відзначила, що втілений у монументальному комплексі «Арка дружби народів» міф про «возз’єднання» двох «братніх» народів не відповідає історичним реаліям, у радянські часи цей міф використовувався для обґрунтування «віковічного прагнення українського народу возз’єднатися з російським». Зараз цей міф слугує для підтримки російських територіальних претензій і пропаганди, що має на меті змінити уявлення українців про свою історію та державність», – цитує ріщення комісії видання.

Також видання зазначає, що до початку повномасштабної війни вже вдалося позбутися одного пам’ятника, присвяченого “дружбі з Москвою”: у 2021 році у сквері на вулиці Маршала Якубовського було демонтовано відповідний монумент.

«Слово і діло» зокрема згадує й інші випадки.

У березні 2022 року в Ужгороді активні громадяни прибрали пам’ятник, який символізував “возз’єднання” України та Росії. Почали з того, що облили червоною фарбою плиту, встановлену у 1954 році на відзначення 300-річчя “возз’єднання”, а потім її прибрали. Цей пам’ятник не вважався частиною культурної спадщини.

У липні 2022 року в Переяславі також демонтували ще один пам’ятник, присвячений 300-річчю “возз’єднання” України з Росією. Міністерство культури виключило його з реєстру.

У квітні 2023 року пам’ятник “дружбі народів” було знесено у Рівному.

Проте, пише видання, на кордоні України, Білорусі та Росії досі стоїть монумент “Три сестри”, зведений у 1975 році, присвячений “дружбі” між українським, білоруським та російським народами.

Українська частина пам’ятника розташована в селі Сеньківка на Чернігівщині. У липні минулого року його зняли з обліку пам’яток історії місцевого значення. Проте через знаходження монументу на небезпечній зоні нічого зробити з ним поки що не можуть.

У центрі Харкова все ще стоїть монумент “дружби народів”, розташований неподалік від перехрестя проспекту Героїв Харкова, вулиці Кооперативної та Харківської набережної.