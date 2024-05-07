РФ вкотре активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.

В публікації Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що рефлексивне управління це ключовий елемент російського інструментарію у стратегії гібридної війни. Ця тактика використовується для маніпулювання супротивником шляхом цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій, що спонукають його до вчинення дій, що вигідні для Москви.

Російські посадовці постійно включають навчання з ядерної готовності та використовують нечіткі погрози щодо ядерної відплати у важливих політичних контекстах, що стосуються ситуації в Україні. Це має на меті змусити західних лідерів зберігати обережність та зменшити підтримку України.

Останнім часом спостерігається збільшення обговорень ядерних питань у контексті планових військових навчань з використання ядерної зброї. Це збігається з наростаючим потоком західної підтримки для України, включаючи поставки військової техніки та систем оборони.

Ймовірно, російські військові чиновники використовують ці обговорення ядерної тематики для тиску на західних партнерів України та для інтимідації політиків у Заході, щоб ті не дозволили використання наданих систем для атак на російські об’єкти.

Хоча Росія продовжує проводити ядерні навчання, експерти Інституту вивчення війни вважають, що застосування тактичної ядерної зброї безпосередньо в Україні або деінде вкрай малоймовірне.

У минулому Росія використовувала погрози щодо ядерної зброї, щоб змусити Захід зупинити свою військову підтримку для України під час повномасштабного вторгнення.