Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив підтримку ідеї використання доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

Про це заявив у понеділок, 6 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

“Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі”, — сказав Шольц журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

За його словами, приблизно 90% цих коштів мають бути спрямовані на цю ціль.

Раніше у березні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель висунув ініціативу про перерахування 90% доходів від російських активів, які заморожені у Європі, до фонду ЄС для фінансування закупівель зброї для України.

Близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).

Шольц наголосив, щоНімеччина і три країни Балтії наполягають на швидкому розширенні виробництва зброї в Європі. Також він додав, що виробництво боєприпасів і систем ППО вже збільшено.

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Сімоните висловила оптимізм стосовно майбутнього нового заводу Rheinmetall у Литві, хоча вона також відзначила проблеми фінансування та невизначеність щодо довгострокових виробничих потужностей оборонної промисловості Європи.