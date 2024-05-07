Про це Ган заявив під час виступу в парламенті Австрії в ході урочистої церемонії з нагоди Дня Європи.

“Вже кілька разів сьогодні згадувалася болюча ситуація з війнами в Україні та на Близькому Сході. І всім тим, хто вважає, що Європа, Європейський Союз може стояти осторонь, треба сказати, що це було б найбільш фатальною річчю, яку ми могли б зробити. Адже коли йдеться про Україну, наприклад, то ми говоримо також про захист нашої свободи”, — сказав він.

Єврокомісар підкреслив, що порушення територіальної цілісності країни є неприпустимим і суперечить глобальному світовому порядку, що базується на правилах. Він висловив переконання, що ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну, оскільки це стосується і захисту Європи.

Ган вказав на необхідність підтримки України та посилення її ефективності, зазначивши, що країни ЄС повинні перейти до спільного виробництва зброї та спільних закупівель з метою економії бюджетних коштів і “мінімізації фрагментації різних систем озброєнь, які ми маємо в Європі”.

“Якщо тільки 40% від щорічних закупівель оборонних інвестицій відбуватиметься спільно, то можна було б заощадити понад 24 мільярди євро на рік”, — заявив єврокомісар.

Нагадаємо, Європейська комісія передала Україні 1,5 млрд євро з Українського фонду обсягом 50 мільярдів євро, що був створений у багаторічному бюджеті ЄС. Загальний обсяг фінансової допомоги ЄС для України з лютого 2022 року склав 98,5 мільярда євро.