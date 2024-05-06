Студію "Квартал 95" критикують у мережі за номер про начальника Рівненського ТЦК, котрий цілувався з жінками за робочим місцем. Головні ролі у "мініатюрі" виконали Ірина Сопонару та Андрій Рибак.

У новому випуску гумористичного шоу Квартал 95 спародіював начальника одного з територіальних центрів комплектування в Рівненській області, якого таємно знімали в кабінеті з різними жінками. Після інциденту військовий залишив свою посаду і був відправлений на фронт.

За сюжетом, актори у ролі представників ТЦК розповідають новій співробітниці про те, що поцілунки з начальником ТЦК — це шифр від російських спецслужб, які нібито встановили у приміщенні жучки. Таким чином, у військкоматі хочуть начебто уникнути витоку таємної інформації.

Актори з’явилися на сцені у формі ЗСУ, майже весь номер зображали поцілунки та поводилися досить відверто, за що користувачі у соцмережах піддали жорстокій критиці виконавців.