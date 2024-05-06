Як повідомляє Delfi, про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен сказала на спільному брифінгу зі своїм литовським колегою у Вільнюсі.

Зазначається, що такий графік передбачає прописаний план союзників.

“У нас все розписано за проєктом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо з навчанням українців. Зараз вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах.

І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16”, – йдеться у повідомленні.